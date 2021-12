Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Arbeitsmaschinen aus Kastenwagen entwendet

Zeugen gesucht

Kleve (ots)

In der Zeit von Dienstag (30. November 2021) um 18.00 Uhr bis Mittwoch (1. Dezember 2021) um 07.00 Uhr drangen unbekannte Täter auf der Annabergstraße in Materborn in einen weißen Kastenwagen der Marke Fiat ein. Sie entwendeten aus dem Firmenfahrzeug mehrere Arbeitsmaschinen, wie beispielsweise eine Flex und einen Heißluftfön der Marke Makita. Zeugenhinweise bitte an die Kripo Kleve unter Telefon 02821 - 5040. (ms)

