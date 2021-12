Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Verkehrsunfallflucht

Grundstücksmauer beschädigt

Kevelaer (ots)

Am Samstag (27. November 2021) zwischen 13.00 Uhr und 16.45 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer am Theodor-Heuss-Ring eine Grundstücksmauer. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Die Ermittlungen der Polizei Goch ergaben, dass es sich um den Fahrer eines Wagens mit silber-metallic Lackierung handelte. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen zur Tatzeit bitte an die Polizei Goch unter Telefon 02823 - 1080. (ms)

