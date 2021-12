Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Unbekannte hebeln erfolglos an Geldautomaten

Zeugen gesucht

Kleve (ots)

Ohne Erfolg haben unbekannte Täter zwischen Montag, 18:00 Uhr, und Dienstag (30. November 2021), 09:15 Uhr, an dem Geldautomaten vor einer Bankfiliale am Bahnhofsplatz herumgehebelt. Sie beschädigten dabei den Geldausgabeschlitz. Anschließend flüchteten sie ohne Beute. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Kleve unter 02821 5040. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell