Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Mini zerkratzt

Werdohl (ots)

Am 16.06.2021, zwischen 13:30 Uhr und 15:00 Uhr, wurde in der Goethestraße ein brauner Mini beschädigt. Der unbekannte Täter zerkratze das Fahrzeug mit einem spitzen Gegenstand und entfernte sich anschließend unbemerkt. Es entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Sachdienliche Hinweise an die Polizei Werdohl unter 02392 9399-0. (Becks)

