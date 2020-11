Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: <<<< >>>> Pressemitteilung vom 03.11.2020

WiesbadenWiesbaden (ots)

Pressemitteilung der Polizei für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis

Wiesbaden

1. Straßenraub, Ort: Wiesbaden, Walramstraße, Zeit: Montag, 02.11.2020, 15.35 Uhr

(akl) Am Montag ist in der Walramstraße gegen 15.35 Uhr ein 12-jähriger Junge beraubt worden. Er war mit einem gleichaltrigen Schulkameraden zu Fuß unterwegs, als zwei Jugendliche von hinten auf sie zukamen. Der Geschädigte wurde in den Schwitzkasten genommen und um seine Jacke beraubt. Die beiden männlichen Jugendlichen seien etwa 175 cm groß und 15 Jahre alt mit kurzen, blonden Haaren gewesen. Sie hätten Jeans und eine schwarze Mund-Nasen-Bedeckung angehabt. Einer habe eine schwarze Jacke getragen. Hinweise nimmt das Wiesbadener Haus des Jugendrechts unter der Rufnummer (0611) 345-0 entgegen.

2. Einbruch in Tankstelle, Ort: Wiesbaden, Kurt-Schumacher-Ring, Zeit: Dienstag, 03.11.2020, 02.55 Uhr

(akl) Ein Mann hat am Dienstag gegen 02.55 Uhr die Scheibe einer Tankstelle im Kurt-Schumacher-Ring zu Bruch gebracht und ist in den Verkaufsraum eingestiegen. Dort entwendete er anschließend Tabakwaren und flüchtete. Ersten Ermittlungen zufolge ist der Mann etwa 25 bis 35 Jahre alt und 170 - 175 cm groß. Er hat dunkle Haare und einen Bart. Bei der Tatausführung trug er eine Daunenjacke und eine eckige Brille. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

3. Einbruchsversuch gescheitert, Ort: Mainz-Kastel, Alsenstraße, Zeit: Montag, 02.11.2020, gegen 11.00 Uhr

(akl) In der Alsenstraße in Mainz-Kastel haben zwei Männer am Montag gegen 11.00 Uhr versucht, in ein Einfamilienhaus einzubrechen. Über den Garten drangen sie auf das Grundstück ein und hebelten im Anschluss an einem Kellerfenster. Glücklicherweise hielt das Fenster dem Einbruchsversuch stand. Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe des 2. Polizeireviers unter der Rufnummer (0611) 345-2240 entgegen.

4. Diebstahl aus Firma, Ort: Wiesbaden, Gustav-Stresemann-Ring, Zeit: Freitag, 30.10.2020, 18.00 Uhr bis Montag, 02.11.2020, 08.20 Uhr

(akl) Am vergangenen Wochenende sind aus einer Firma im Gustav-Stresemann-Ring Computer im Wert von 4.000 Euro gestohlen worden. Unbekannte drangen auf bislang ungeklärte Weise in die Räume ein und entwendeten vier Laptops und zwei Tablets. Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe des 3. Polizeireviers unter der Rufnummer (0611) 345-2340 entgegen.

5. Einbruch in Gartenhütte, Ort: Wiesbaden, Görlitzer Ring, Zeit: Sonntag, 01.11.2020, 20.40 Uhr bis Montag, 02.11.2020, 08.20 Uhr

(akl) Aus einer Gartenhütte im Görlitzer Ring sind in der Nacht von Sonntag auf Montag zwei hochwertige Pedelecs im Wert von 7.000 Euro entwendet worden. Nachdem Unbekannte die Gartenhütte aufgehebelt hatten, stahlen sie die Fahrräder und stellten sie im Nahbereich für den Abtransport bereit. Dort konnten sie von einem aufmerksamen Zeugen aufgefunden und nach Einschaltung der Polizei dem Eigentümer zurückgegeben werden. Im Tatzeitraum haben sich zwei verdächtige Männer im Alter zwischen 16 und 30 Jahren im Bereich des Tatortes aufgehalten. Sie trugen Trainingsanzüge und Nikeschuhe sowie eine Umhängetasche von Adidas. Ein Verdächtiger habe eine Mund-Nasen-bedeckung und eine Mütze getragen. Die Ermittlungsgruppe beim 4. Polizeirevier nimmt Hinweise unter der Rufnummer (0611) 345-2440 entgegen.

Rheingau-Taunus-Kreis

1. Ladendieb flüchtet ohne Beute, Idstein, Wiesbadener Straße, Dienstag, 27.10.2020, gegen 16:00 Uhr,

(ka)Wie der Polizei gegenüber erst am Montag, 02.11.2020 zur Anzeige gebracht worden ist, soll ein bislang unbekannter Ladendieb am Dienstag, den 27.10.2020 in einer Drogerie in Idstein versucht haben, Waren im Wert von mehreren Hundert Euro zu stehlen. Eine aufmerksame Mitarbeiterin der Filiale in der Wiesbadener Straße bemerkte demnach den Mann und stellte ihn im Kassenbereich zur Rede. Daraufhin soll der Täter die Ware fallengelassen haben und in unbekannte Richtung geflüchtet sein. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeistation Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9494-0 in Verbindung zu setzen.

2. Berauscht auf dem Zweirad unterwegs, Taunusstein, Wehen, Aarstraße, Montag, 02.11.2020, gegen 21:00 Uhr,

(ka)Ein 40-Jähriger steht unter dem Verdacht, am Montagabend unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln im Straßenverkehr unterwegs gewesen zu sein. Streifenbeamte der Polizeistation Bad Schwalbach kontrollierten den Mann, der im Ortsteil Wehen die Aarstraße mit einem Roller befuhr. Ein vorläufiger Atemalkohol- sowie ein Drogentest schlugen in beiden Fällen positiv an, weshalb sich der 40-Jährige nun strafrechtlich wegen des Fahrens unter Alkohol- und Drogeneinfluss verantworten muss.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

Telefon: (0611) 345-1041 / 1042

E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell