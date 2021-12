Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Anwohnerin stört Einbrecher

Zwei Männer flüchten

Kleve-Rindern (ots)

Ungebetene Gäste bemerkte die Bewohnerin eines Einfamilienhauses an der Keekener Straße am Dienstag (30. November 2021) gegen 17:21 Uhr: Als sie nach Hause kam und die Räumlichkeiten in Richtung Terrassentür durchquerte, hörte sie ein Poltern aus dem Keller kommend. Sie trat auf die Terrasse und sah zwei Personen, die über die in Richtung Garten gelegene Kellertreppe vom Grundstück flüchteten. Die Männer beschreibt die Zeugin als zwischen 170 und 175cm groß und 45 bis 50 Jahre alt. Beide hatten eine normale Statur, aber einen "Bierbauch". Einer der Unbekannten trug eine rote Jacke und eine dunkle Sturmhaube, der andere eine dunkle Jacke und ebenfalls eine dunkle Sturmhaube. Als die Bewohnerin die beiden Männer ansprach, rief einer etwas mit niederländischem Akzent. Wenig später sah die Frau noch einen weißen VW Caddy mit niederländischem Kennzeichen, der in Richtung Keekener Straße/Breite Straße davonfuhr. Offenbar wurden die Diebe zu früh gestört, entwendet wurde nach ersten Angaben nichts. Zeugen, die Angaben zu den beschriebenen Personen oder auch zu dem VW Caddy machen können, wenden sich bitte an die Kripo Kleve unter 02821 5040. (cs)

