Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Aktuell vermehrt Anrufe der Masche "Schockanruf"

Goch (ots)

Am heutigen Dienstagnachmittag (30. November 2021) werden der Polizei vermehrt betrügerische Anrufe im Bereich Goch gemeldet. Die Täter geben sich gemäß der Masche "Schockanruf" als angebliche Verwandte aus und gaukeln vor, sich nach einem Verkehrsunfall in einer finanziellen Notlage zu befinden und nun dringend Bargeld zu benötigen. Die Polizei warnt: Geben Sie keine persönlichen Informationen wie Bankdaten am Telefon preis! Seien Sie misstrauisch, wenn Sie jemand am Telefon oder per Whatsapp um Geld bittet! Legen Sie auf und rufen Sie den Angehörigen, um den es angeblich gehen soll, selbst an. Übergeben Sie kein Geld oder Wertgegenstände an Ihnen unbekannte Personen! Kommt Ihnen ein Anruf verdächtig vor, dann informieren Sie sofort die Polizei unter 110 oder, wenn möglich, Verwandte. Ein Apell der Polizei richtet sich auch an jüngerer Angehörige: Klären Sie Ihre lebensälteren Eltern/Großeltern/Verwandte über die Maschen der Betrüger auf. (cs)

