Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Unfallflucht

Grauer Mazda 3 beschädigt

Geldern (ots)

In der Zeit zwischen Mittwoch, 19:00 Uhr, und Montag (29. November 2021), 14:00 Uhr, hat ein unbekannter Autofahrer einen grauen Mazda 3 beschädigt, der auf einem Parkplatz an der Hülser-Kloster-Straße abgestellt war. Der Wagen stand an der Mauer des Schulgebäudes und erlitt einen Schaden an der rechten Beifahrertür. Der Verursacher flüchtete jedoch, ohne sich weiter darum zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Geldern unter 02831 1250 zu melden. (cs)

