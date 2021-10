Feuerwehr Gevelsberg

FW-EN: Mehrere Einsätze am Mittwoch.

Gevelsberg (ots)

Am Mittwoch musste die Feuerwehr Gevelsberg mehrfach ausrücken. Um 09:45 Uhr rückten vier Bedienstete der Hauptwache zum Börkey aus. Dort war es zu einem internistischen Notfall gekommen. Hier brauchten die Bediensteten jedoch nicht eingreifen, da bei Ankunft bereits ein Rettungswagen vor Ort war. Im Zeitraum von 11:35 - 13:35 Uhr, mussten im Stadtgebiet mehrere Ölspuren abgestumpft werden. Um 12:25 Uhr bis 13:40 Uhr, war die Besatzung des Hilfeleistungslöschfahrzeuges auf der Eichholzstraße im Einsatz. Dort war es zu einem Verkehrsunfall mit zwei PKW gekommen. Es wurde auslaufendes Motorenöl abgestreut . Die Unfallstelle wurde abgesichert und der Brandschutz wurde sichergestellt. In der Zeit von 09:15 - 14:25 Uhr war das ABC-Erkundungsfahrzeug mit vier Einsatzkräften bei einem Großbrand in Hagen im Einsatz. Dort wurden Luftmessungen wegen einer sehr starken Verrauchung durchgeführt.

