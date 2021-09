Feuerwehr Gevelsberg

FW-EN: Feuer bei einem Entsorgungsunternehmen.

Gevelsberg (ots)

Am Dienstag um 21:10 Uhr wurde zunächst nur der Löschzug der Hauptwache durch die Brandmeldeanlage eines Entsorgungsunternehmens an der Hundeicker Straße alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte, konnte man bereits Rauch über einer Halle auf dem Gelände erkennen. Es wurde sofort die Alarmstufe erhöht.In der Halle brannten Berge von Restmüll. Die Löschzüge eins und zwei wurden alarmiert. Der erste Angriffstrupp ging unter schwerem Atemschutz vor . Mit einem Gemisch aus Wasser und Löschschaum wurde die Brandbekämpfung durchgeführt. Auch die Drehleiter wurde in der Halle eingesetzt. Mit dieser konnte man im oberen Bereich, unter dem Hallendach die Brandbekämpfung durchführen. Mitarbeiter der Firma fuhren mit Radlader und Bagger den Müll aus der Halle. Im Freien konnten dann Glutnester im Müll abgelöscht werden. Für die 35 Einsatzkräfte endete der Einsatz um 23:40 Uhr.

