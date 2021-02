Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei stellt 3,5 Kilogramm Marihuana im Wert von 34.650 EUR auf dem Rastplatz Leucht in Alpen sicher

Kleve - Kempen - Alpen (ots)

Einen 37-jährigen Türken aus Arnsberg überprüfte die Bundespolizei bereits am Freitagabend, 29. Januar 2021 um 22:00 Uhr, in einem im Hochsauerlandkreis zugelassenen Mercedes C 180 auf dem Rastplatz Leucht in Alpen. Auf Nachfragen gab der Reisende an, dass er einen Freund in Amsterdam besucht habe um dort Bekleidung zu kaufen. Die Ware, Bekleidungsstücke und Schuhe, transportierte der Mann im Kofferraum. Im Rahmen der weiteren Kontrolle des Kofferraums konnten die Beamten zudem in einem Karton einen schwarzen Folienbeutel mit insgesamt 3,5 Kilogramm Marihuana im Wert von 34.650 EUR auffinden und sicherstellen. Der Mann wurde daraufhin vorläufig festgenommen und zum Bundespolizeirevier Kempen gebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf der Dienststelle hat das Zollfahndungsamt Essen die weiteren Ermittlungen übernommen.

