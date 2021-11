Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze - Gazelle Damenrad entwendet

Zeugen gesucht

Weeze (ots)

Am Samstag (27. November 2021) zwischen 17:55 und 18:05 Uhr haben unbekannte Täter ein Gazelle Damenrad entwendet, das vor einem Discounter am Küstersweg abgestellt war. Das Fahrrad vom Typ Vento in auffälligem blau war mit einem braunen Korb am Lenker und einem Kindersitz auf dem Gepäckträger ausgestattet. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zum Verbleib des Fahrrads oder zum Diebstahl machen können. Sie werden gebeten, sich unter 02823 1080 bei der Kripo Goch zu melden. (cs)

