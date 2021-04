Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - 12-jähriges Mädchen angefahren, schwer verletzt

Wesel (ots)

Am 18.04.2021 kam es gegen 18:15 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall in Wesel-Blumenkamp, bei dem ein 12-jähriges Mädchen schwer verletzt wurde. Das Mädchen war kurz zuvor an einer Bushaltestelle an der Hamminkelner Landstraße aus einem Linienbus ausgestiegen und wollte vor dem wartenden Bus die Fahrbahn überqueren. Als die 12-Jährige die Fahrbahn überquerte, kam es zum Zusammenstoß mit einem PKW eines 19-jährigen Mannes aus Wesel, der an dem wartenden Bus vorbeifuhr. Das Mädchen wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt und mit einem Rettungswagen zu einem örtlichen Krankenhaus verbracht. Während der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 19-Jährige nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war.

