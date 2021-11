Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Honda Civic mit rücksichtloser Fahrweise unterwegs

Dringend Zeugen gesucht

Kleve (ots)

Am heutigen Dienstag (30. November 2021) ist ein 50-jähriger Autofahrer aus Kleve mit einer besonders rücksichtslosen Fahrweise im Klever Stadtgebiet aufgefallen, wozu die Polizei nun dringend Zeugen sucht. Gegen kurz nach 12 Uhr war der Mann in einem silber-farbenen Honda Civic mit Klever Kennzeichen auf der Tiergartenstraße (B9) stadteinwärts unterwegs. Er setzte seine Fahrt mit überhöhtem Tempo über die Kavarinerstraße fort, bog dann in die Hafenstraße und fuhr dort mit eingeschaltetem Warnblinklicht über den Gehweg. Im weiteren Verlauf führte sein Weg über die Wiesenstraße und Emmericher Straße zum Klever Ring. Auf dem Parkplatz einer dortigen Fastfood-Kette konnte der Wagen samt Fahrer von Polizeikräften angetroffen werden. Der Mann, der ersten Erkenntnissen zufolge unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, wurde zur Wache gebracht.

Eventuell ist der Wagen am Vormittag auch schon im Bereich Kleve Donsbrüggen aufgefallen. Die Polizei fragt nun: Wer hat den Honda Civic auf der beschriebenen Strecke oder auch abseits davon gesehen und wurde eventuell selbst durch das Fahrverhalten des Mannes gefährdet? Zeugenhinweise bitte an die Polizei Kleve unter 02821 5040. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell