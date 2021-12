Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Bedburg-Hau - Diebstahl aus einem Laster

Tasche mit Portemonnaie und Schlüssel entwendet

Bedburg-Hau (ots)

Am Dienstag (30. November 2021) zwischen 14.30 Uhr und 15.30 Uhr entwendeten unbekannte Täter eine Arbeitstasche vom Beifahrersitz eines Firmen-Lkw. Der Laster war an der Straße Grüner Winkel abgestellt. In der Arbeitstasche befanden sich unter anderem ein Schlüsselbund sowie ein Portemonnaie mit Ausweisen und Bargeld. Zeugenhinweise bitte an die Kripo Kleve unter Telefon 02821-5040. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell