Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 210910.1 Kiel: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Kiel (ots)

Am 31. August kam es im Knooper Weg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Kradfahrer, bei dem sich der Kradfahrer am Fuß verletzte. Der Fahrer des Wagens hielt zunächst kurz an, entfernte sich anschließend allerdings unerlaubt vom Unfallort. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach Angaben des 27 Jahre alten Fahrers eines Suzuki-Kleinkraftrads stand er gegen 18:05 Uhr bei Rotlicht an der Ampelkreuzung Knooper Weg / Fleethörn und wollte nach links in den Fleethörn abbiegen. Als die Ampel auf grün schaltete, sei er losgefahren.

Unmittelbar danach sei eine hinter ihm fahrende schwarze Limousine ebenfalls nach links abgebogen und sei dabei links neben ihm gefahren. Hierbei sei es zu einer Berührung der Fahrzeuge gekommen, bei der sich der 27-Jährige am Fuß verletzte. Zu einem Sturz kam es nicht. Er kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Der Fahrer des Wagens habe anschließend kurz angehalten und sei ausgestiegen. Danach sei er jedoch wieder in sein Auto gestiegen und habe die Fahrt in Richtung Rathaus fortgesetzt.

Zum Hersteller oder Typ des Wagens liegen keine weiteren Angaben vor. Der Wagen soll ein gelbes Kennzeichen mit schwarzer Schrift haben. Bei dem Fahrer soll es sich um einen etwa 30-40 Jahre alten Mann mit gepflegtem Erscheinungsbild handeln.

Eine Fußgängerin, die zum Unfallzeitpunkt an der dortigen Ampel wartete, bestätigte die Angaben des Kradfahrers grundsätzlich. Ihr sei allerdings aufgefallen, dass es zunächst den Anschein machte, dass der Kradfahrer geradeaus fahren wolle und dann plötzlich nach links abgebogen sei.

Der Unfalldienst des Kieler Bezirksreviers hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach weiteren Zeuginnen und Zeugen sowie dem Fahrer. Hinweise nehmen die Beamtinnen und Beamten unter 0431 / 1503 entgegen.

Matthias Arends

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell