Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 210909.2 Kiel: Graffiti-Sprayer schlägt auf Zeugen ein

Kiel (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in der Stephan-Heinzel-Straße zu einem Angriff eines Sprayers gegen einen Passanten, der ihn beim Sprühen von Graffiti erwischt hatte. Der Mann erlitt leichte Verletzungen, die Polizei sucht nach Zeugen.

Nach Angaben des 52-Jährigen habe dieser gegen 02 Uhr einen Sprayer auf frischer Tat in der Stephan-Heinzel-Straße angetroffen und auf sein Tun angesprochen. Daraufhin habe dieser ihn mit seiner Spraydose besprüht und ins Gesicht geschlagen. Anschließend sei er über den Wilhelmplatz in Richtung Eckernförder Straße geflüchtet. Der 52-Jährige erlitt leichte Verletzungen im Gesicht. Ob durch die Farbe in der Folge Hautirritationen auftraten, ist nicht bekannt.

Bei dem Täter soll es sich um einen schlanken, etwa 180cm bis 185cm großen Mann handeln, der kurze, dunkle Haare haben soll. Er soll eine helle Hose sowie helle Sneaker getragen haben. Auffällig sei seine rote Jacke gewesen, die im Rückenbereich schwarz und an den Ärmeln weiß und schwarz gewesen sein soll.

Im Zuge der Sachverhaltsaufnahme stellten die eingesetzten Polizisten und die Polizistin zahlreiche weitere gleichartige Graffiti-Tags sowohl an geparkten Fahrzeugen wie auch an Hausfassaden im Königsweg, der Harmsstraße, dem Hasseldieksdammer Weg und der Eckernförder Straße fest. Da diese sich in Farbe, Form und Ausführung ähneln, dürften sie vom selben Täter stammen.

Das 3. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach weiteren Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu den Taten machen können. Hinweise nimmt die Dienststelle unter 0431 / 160 1310 entgegen.

Matthias Arends

