POL-KI: 210908.1 Schwentinental: Betrunken und ohne Führerschein im Auto unterwegs

Schwentinental (ots)

Gesternmittag fiel einer aufmerksamen Autofahrerin um 13:23 Uhr ein auffällig fahrender PKW auf der Bundesstraße 76 in Schwentinental auf. Bei einer Kontrolle wurde eine Atemalkoholkonzentration in Höhe von 3,29 Promille festgestellt. Der Fahrer war zudem ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs.

Bereits auf der B 76 bemerkte eine Autofahrerin einen auffällig langsam fahrenden PKW. Sie folgte der Mercedes C-Klasse, die vom Fahrer mittlerweile in die Mergenthaler Straße in Schwentinental geführt wurde. Auch dort fuhr der Fahrer mit lediglich 25 km/h. Teilweise fuhr der PKW auch in den Gegenverkehr sowie auf den Gehweg. Auf einem Supermarktparkplatz kam das Fahrzeug schließlich zum Stillstand.

Dort wartete die Zeugin, die zwischenzeitlich die Polizei über den Polizeiruf 110 verständigt hatte, auf die eintreffenden Kollegen der Polizei Schwentinental. Bei der anschließenden Kontrolle des 33-jährigen Selenters stellten die Polizeibeamten eine Atemalkoholkonzentration in Höhe von 3,29 Promille fest. Darüber hinaus bemerkten sie, dass der Beschuldigte keine gültige Fahrerlaubnis besitzt.

Ein Arzt entnahm dem Beschuldigten auf der Polizeistation Schwentinental zur Beweissicherung eine Blutprobe. Die Beamten leiteten gegen den 33-Jährigen ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis ein.

Björn Gustke

