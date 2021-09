Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 210907.3 Kiel: Zeugen nach möglicher Unfallflucht gesucht

Kiel (ots)

Der Unfalldienst des Bezirksreviers ermittelt derzeit nach einer möglichen Unfallflucht, bei der eine Radfahrerin Verletzungen erlitt. Die Frau kann sich an den Unfallhergang nicht erinnern, deshalb werden dringend Zeuginnen und Zeugen gesucht.

Nach Angaben der 38 Jahre alten Frau befuhr sie am vergangenen Mittwoch, 01.09., gegen 08:10 Uhr die Legienstraße aus Richtung Muhliusstraße kommend in Richtung Lorentzendamm mit ihrem Fahrrad. In Höhe des dortigen Parkdecks sei sie zu Fall gekommen und habe erst im Rettungswagen ihr Bewusstsein wiedererlangt. Angaben zum Unfallhergang konnte sie nicht machen. Sie kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Vorfall wurde der Polizei erst nach ihrer Entlassung aus dem Krankenhaus bekannt.

Vor Ort sollen Passanten dem eingesetzten Rettungsdienst mitgeteilt haben, dass die Frau von einem nicht näher beschriebenen Auto angefahren worden sei, das sich anschließend entfernt habe.

Da die Personalien der möglichen Zeugen nicht feststehen, werden diese gebeten, sich unter 0431 / 160 1503 mit dem Bezirksrevier in Verbindung zu setzen. Gleiches gilt für weitere Zeugen oder Zeuginnen beziehungsweise dem oder der Fahrer/in des PKW.

Matthias Arends

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell