FW-MG: Brand hinter einer Klinkerfassade

Mönchengladbach-Schmölderpark, 29.11.2021, 09:20 Uhr, Am Katharinenhof (ots)

Heute Morgen wurde der Feuerwehr ein Wohnungsbrand in einer Wohnanlage "Am Katharinenhof" gemeldet.

Beim Eintreffen der Feuerwehr drang Rauch aus den Fensteröffnungen einer Klinkerfassade eines Mehrfamilienhauses. Bei Handwerkerarbeiten war die brennbare Dämmung zwischen Klinker und Mauerwerk, im Erdgeschoss, in Brand geraten. Der Brand breitete sich hinter der Klinkerfassade des 4-geschossigen Wohngebäudes aus. Durch die Feuerwehr wurde aufwendig die Klinkerfassade, unter Beachtung deren Statik, geöffnet. Der Brand konnte durch die Feuerwehr in Höhe der Fensterbrüstung des 1. Obergeschosses eingedämmt und gelöscht werden. Durch die massive Brandausbreitung hinter der Fassade, wurden die Wohnungen im Gebäude verraucht. Diese wurden durch die Feuerwehr mittels Hochleistungslüfter entraucht. Nach Abschluss der Löscharbeiten und der Entrauchung, konnten die Bewohner des Hauses wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Lediglich der Bewohner der Erdgeschosswohnung, an der Brandausbruchstelle, konnte nicht wieder in seine Wohnung. Diese ist derzeit nicht bewohnbar. Der Bewohner ist bei Familienangehörigen untergekommen.

Im Einsatz waren der Löschzug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), ein Löschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), zwei Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtsrat Sven Hoffknecht

