POL-RBK: Rösrath - Diverse Gegenstände nach Einbruchversuch sichergestellt - Eigentümer gesucht

Rösrath (ots)

Bereits vor rund zwei Wochen, am Freitag (10.09.) um 05:30 Uhr, ereignete sich in der Straße Höhenweg in Forsbach ein versuchter Wohnungseinbruchdiebstahl.

Im Rahmen der Nahbereichsfahndung wurden zwei Personen in unmittelbarer Nähe des Tatortes gesichtet. Diese ließen bei Entdeckung mehrere Gegenstände auf der Straße zurück. Die Polizei hat diese sichergestellt und sucht nach der Eigentümerin / dem Eigentümer. Es handelt sich um folgende Gegenstände:

- rotes Fahrrad der Marke BAYER (Foto) - Bohr- und Meisselhammer von Parkside "PBH 800 A1" - Hochdruckreiniger von Kärcher Typ K 2.100 mit Flächenreiniger - Holzkohlekugelgrill

Wer Hinweise zu den sichergestellten Gegenständen und/oder der Tat geben kann, wendet sich bitte unter der Rufnummer 02202 205-0 an die Polizei RheinBerg.(ch)

