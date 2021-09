Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rösrath - Zwei Laptops aus Pkw gestohlen

Bergisch Gladbach (ots)

Am Montag (20.09.) um circa 11:00 Uhr musste ein 54-jähriger Rösrather feststellen, dass sein Fahrzeug, welches er am Samstag (18.09.) gegen 15:00 Uhr in der Jägerstraße in Forsbach geparkt hatte, nicht mehr verschlossen war.

Eine Tasche samt zweier Laptops und diverser Arbeitsunterlagen wurde aus dem Fahrzeug gestohlen. Der Gesamtwert wird hierbei auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt. Am Fahrzeug konnten keine Beschädigungen festgestellt werden.

Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf. Bei Hinweisen wenden Sie sich bitte unter der Rufnummer 02202 205-0 an die Polizei RheinBerg. (ch)

