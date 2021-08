Polizei Hamburg

POL-HH: 210825-4. Verkehrsmeldung zum "Supersapiens IronMan 2021" am kommenden Wochenende

Hamburg (ots)

Zeit: 27.08.2021 ab 10:00 Uhr bis 30.08.2021 ca. 06:00 Uhr Ort: Hamburger Stadtgebiet und Umland

Am kommenden Wochenende findet der "Supersapiens IronMan 2021" in Hamburg statt. Am Veranstaltungssonntag werden rund 2.500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer 3,8 km Schwimmen, 180 km Radfahren und abschließend einen Marathon (42,195 km) absolvieren. Durch örtliche Ableitungen/Sperrungen im Zusammenhang mit der Veranstaltung wird es zu Behinderungen des Individualverkehrs kommen.

Auf der Binnen- und Außenalster verläuft die ab 06:30 Uhr zu bewältigende Schwimmstrecke. Die Radfahrstrecke (drei Runden) beginnt im Glockengießerwall und führt ab 07:28 Uhr über den Deichtorplatz stadtauswärts und im weiteren Verlauf über Moorfleet entlang der Elbe bis zum Wendepunkt Hower Hauptdeich / Sander Deich. Ab 12:00 Uhr beginnt im Ballindamm der Marathon, der im weiteren Verlauf um die Binnenalster und durch den Bereich westlich der Außenalster (insgesamt vier Runden) führt.

Der Zielbereich befindet sich auf dem Rathausmarkt, auf dem bereits heute seit 06:00 Uhr mit Aufbauten begonnen wurde.

Am Freitag, den 27.08.2021 gegen 10:00 Uhr beginnt der Aufbau der Wechselzone am Ballindamm. Weitere Aufbauten für diese Veranstaltung beginnen am Freitag ab 20.00 Uhr im Bereich des Jungfernstiegs, Bei der St. Petri Kirche/Speersort, Große Johannisstraße, Lombardsbrücke und auf dem Adolphsplatz.

Am Sonntag wird der "Ironman 2021" um 06:30 Uhr gestartet und gegen 23:00 Uhr beendet.

Die anschließenden Abbauten werden voraussichtlich bis Montag, den 30.08.2021, 06:00 Uhr beziehungsweise auf dem Rathausmarkt bis Dienstag, 14:00 Uhr andauern.

Verkehrsinfotelefon

Die Polizei wird zur allgemeinen Information über freie und gesperrte Fahrstrecken am Sonntag, den 29.08.2021, 08:00 bis 16:00 Uhr ein Verkehrsinfotelefon unter der Rufnummer 040 / 428 65 65 65 einrichten.

Auskünfte zum öffentlichen Nahverkehr werden unter 040 / 19449 vom HVV erteilt.

Durch straßenverkehrsbehördliche Anordnungen ist die gesamte Rennstrecke generell für die Dauer der Rennen gesperrt.

Querverkehr ist nur bei größeren Lücken im Teilnehmerfeld möglich und wird ausschließlich in absoluten Ausnahmefällen durch Polizeibeamte freigegeben.

Informationen über

* Sperrungen im Start-, Wechsel- und Zielbereich in der Innenstadt

* den Verlauf der Rennstrecken

* die voraussichtlichen Durchgangszeiten der Teilnehmer sowie über Empfehlungen für Verkehrsteilnehmer können im Internet unter https://www.polizei.hamburg/aktuelles/15354768/supersapiens-ironman-2021/ ,

unter https://www.hamburg.de/ironman-hamburg/,

unter https://www.hamburg.de/ironman-hamburg/9292258/ironman-hamburg-verkehr/,

oder der Internetseite des Veranstalters unter https://www.ironman.com/im-hamburg abgerufen werden.

Ri.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell