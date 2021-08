Polizei Hamburg

POL-HH: 210528-1. Mutmaßlicher Einbrecher bleibt nach Sprung in Fleet im Schlick stecken

Tatzeit: 25.08.2021, 01:00 Uhr; Tatort: Hamburg-HafenCity, Poggenmühle

Nach Einbruch in der Speicherstadt: Ein mutmaßlicher Einbrecher ist in der vergangenen Nacht auf der Flucht vor der Polizei in ein Fleet gesprungen und im Schlick stecken geblieben.

In der Nacht zu Mittwoch kam es zunächst zu einem versuchten Einbruch in ein Restaurant im Chilehaus. Der Täter wurde bei der Tatausführung allerdings gestört und flüchtete in Richtung HafenCity.

Während der dazu eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen hörten Zivilfahnder des Polizeikommissariats 14 auf dem Wandrahm verdächtige Geräusche und entdeckten bei einer Überprüfung, dass die Fensterscheibe eines Cafés eingeschlagen worden war. Als die Beamten daraufhin eine Umstellung des Gebäudes einnahmen, sahen sie hinter der Eingangstür kurz einen Verdächtigen, der sich aber sofort in das Gebäudeinnere zurückzog.

Unter Beteiligung von Diensthundeführern wurden die Räumlichkeiten daraufhin durchsucht. Um sich dem Zugriff durch die Polizei zu entziehen, kletterte der Verdächtige auf der Wasserseite des Gebäudes aus einem Fenster. Er kletterte zunächst an der Fassade entlang und schlug von außen ein Fenster ein, um kurzzeitig zurück ins Innere zu gelangen. Letztlich sprang er durch das eingeschlagene Fenster in das Wandrahmsfleet. Dort endete seine Flucht allerdings prompt: Zur Einsatzzeit herrschte Ebbe und das Fleet führte nur sehr wenig Wasser. Der Flüchtende blieb daher im Schlick stecken.

Beamte der Wasserschutzpolizei kamen ihm mit dem Schlauchboot "Elbe 103" zu Hilfe und zogen ihn aus dem Schlick. Bei ihm handelt es sich um einen 16-jährigen Syrer. Er wurde vorläufig festgenommen und unter Polizeibegleitung zunächst in ein Krankenhaus gebracht. Nach einer ambulanten Behandlung seiner Unterkühlung kam er in Polizeigewahrsam.

Beamte des Kriminaldauerdienstes (LKA 26) übernahmen noch in der Nacht die ersten Ermittlungen, die heute Morgen von Ermittlern der für die Innenstadt zuständigen Fachdienststelle für Jugendkriminalität (LKA 114) fortgesetzt wurden. Der Tatverdächtige wird einem Haftrichter vorgeführt.

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen wird nun auch geprüft, ob er für den Einbruchsversuch im Kontorhausviertel verantwortlich sein könnte.

