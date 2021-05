Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Unfallflucht

Unbekannter Verursacher verliert Fahrzeugteil

Kleve (ots)

Am Montag (17. Mai 2021) gegen kurz vor 10:30 Uhr hörte ein Zeuge auf der Markstraße einen lauten Knall. Offenbar hatte ein unbekannter Fahrer in diesem Moment einen braunen VW Golf touchiert, der dort in Höhe des Eingangs eines Kaufhauses abgestellt war. An dem Wagen entstand ein Schaden am linken Kotflügel und an der Stoßstange. Angaben zum verursachenden Fahrzeug konnte der Zeuge zwar nicht machen, am Unfallort blieb jedoch eine Seitenleiste zurück, die laut Beschriftung von einem Peugeot, Citroen oder Toyota stammt. Zudem sollen sich an der Örtlichkeit mehrere Passanten aufgehalten haben. Die Polizei Kleve bittet daher Zeugen, die den Unfall gesehen haben, sich unter 02821 5040 zu melden. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell