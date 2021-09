Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Porsche aus Werkstatt gestohlen

Bild-Infos

Download

Bergisch Gladbach (ots)

Am Montagmorgen (20.09.) gegen 08:00 Uhr bemerkte ein Werkstattmitarbeiter, dass der am Samstag (18.09.) gegen 14:15 Uhr zur Werkstatt gebrachte Porsche eines Kunden aus Bergisch Gladbach nicht wie erwartet auf dem Werkstattgelände in der Feldstraße in Heidkamp aufzufinden war.

Der Pkw-Schlüssel war jedoch noch immer in Besitz der Werkstatt und wurde durch die Polizeibeamten sichergestellt. Die Zulassungsbescheinigungen sowie der Zweitschlüssel befinden sich weiterhin beim Fahrzeughalter.

Bei dem Auto handelt es sich um einen schwarzen Porsche Carrera 911 4S Cabrio mit dem amtlichen Kennzeichen GL-SM991. Der Wert wird auf circa 90.000 Euro geschätzt.

Das Fahrzeug wurde zur Fahndung ausgeschrieben. Wer Hinweise zu dieser Tat geben kann oder den Porsche gesehen hat, wendet sich bitte unter der Rufnummer 02202 205-0 an die Polizei RheinBerg.(ch)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell