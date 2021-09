Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Zeugen gesucht - Kraftrad aus Garage gestohlen

Bergisch Gladbach (ots)

Am gestrigen Sonntag gegen 09:45 Uhr musste ein 21-jährige Bergisch Gladbacher feststellen, dass sein motorisiertes Zweirad, an dem er am Vorabend gegen 18:00 Uhr noch gearbeitet hatte, aus der verschlossenen Garage des Hauses in der Straße Dählchen in Paffrath gestohlen wurde.

Bei dem Fahrzeug handelt es sich um ein Kraftrad der Marke Husqvarna mit dem amtlichen Kennzeichen GL-Z408. Nach Aussagen des Besitzers ist das Gefährt aufgrund der roten vorderen Verkleidung relativ auffällig. Der restliche Teil des Kraftrads ist grau. Der Wert wird auf circa 6.000 Euro geschätzt.

Wer Hinweise zu dieser Tat geben kann oder das Kraftrad gesehen hat, wendet sich bitte unter der Rufnummer 02202 205-0 an die Polizei RheinBerg. (ch)

