Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Drei Wohnungseinbrüche am vergangenen Freitag

Bergisch Gladbach (ots)

Am Freitag (17.09.) zwischen 7:20 Uhr und 13:30 Uhr kam es zu einem Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Mülheimer Straße in Gronau.

Der Schließzylinder der Haustür war herausgebrochen und befand sich nicht mehr im Schloss. Mittels des zuständigen Hausmeisterdienstes konnte die Wohnungstür der 39-jährigen Geschädigten geöffnet werden. Im Inneren konnte festgestellt werden, dass die Wohnung nach Wertgegenständen durchsucht und diverser Modeschmuck entwendet wurde.

Zwei weitere Wohnungseinbrüche ereigneten sich in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Hindenburgplatz in Bensberg.

Eine Bewohnerin des Hauses wurde auf die offen stehenden Wohnungstüren zweier Nachbarn aufmerksam, die sich zum Zeitpunkt des Einbruchs im Urlaub befanden. Beide Türen wiesen Hebelmarken am Türrahmen und am Türblatt auf.

Eine genaue Aussage zum erlangten Diebesgut konnten die Bewohner der beiden Wohnungen derzeit noch nicht tätigen. Nach Angaben der Nachbarin kann der Tatzeitraum auf Freitag (17.09.) 12:00 Uhr bis Samstag (18.09.) 14:45 Uhr eingegrenzt werden.

In allen Fällen wurde eine Spurensicherung veranlasst und eine Strafanzeige wegen Wohnungseinbruchdiebstahls gefertigt. Bei Hinweisen werden Sie gebeten, sich unter der Rufnummer 02202 205-0 an die Polizei zu wenden. (ch)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell