POL-KS: Zeugenhinweise helfen Polizei bei Festnahme flüchtender Einbrecher

Kassel (ots)

Kassel-Wesertor:

Besonders aufmerksam und schnell handelten am gestrigen frühen Sonntagmorgen zwei Zeugen eines Einbruchs in ein Lebensmittelgeschäft im Kasseler Mittelring. Mit ihrer Unterstützung konnten die zum Tatort eilenden Streifen der Kasseler Polizei zwei mutmaßliche Täter auf ihrer Flucht festnehmen. In den Rucksäcken der beiden 18 und 26 Jahre alten Männer fanden die Polizisten auch den aus dem Geschäft erbeuteten Kasseneinsatz mit Bargeld. Die in Kassel wohnenden Tatverdächtigen, die bereits hinreichend polizeibekannt sind, müssen sich nun wegen des Einbruchs verantworten.

Die Anwohner waren gegen 06:30 Uhr durch Scheibenklirren auf den Einbruch in das Lebensmittelgeschäft aufmerksam geworden und hatten sofort über den Notruf die Polizei alarmiert. Neben der schnellen Mitteilung führten auch ihre Täterbeschreibungen und Angaben zur Fluchtrichtung dazu, dass die Streifen die 18 und 26 Jahre alten Männer in unmittelbarer Nähe festnehmen konnten. Wie sich später am Tatort herausstellte, hatten die Einbrecher mit einem Betonfuß eines Schildes die Scheibe eingeschlagen und waren anschließend in das Geschäft eingestiegen. Aus der Kasse hatten sie die Einsätze mit Wechselgeld an sich genommen und waren damit geflüchtet. Da sich beide beim Einschlagen der Scheibe verletzt hatten, brachten Rettungswagen die Männer nach ihrer Festnahme zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen gegen die Tatverdächtigen dauern an.

