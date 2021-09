Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Burscheid - Geländewagen auf Privatgrundstück gestohlen

Burscheid (ots)

Am Donnerstag (16.09.) um circa 6:30 Uhr musste ein 52-jähriger Burscheider feststellen, dass sein grauer Toyota Land Cruiser, den er am Vorabend gegen 18:00 Uhr auf seinem Grundstück in der Straße Kleinhamberg in Burscheid geparkt und abgeschlossen hatte, gestohlen wurde.

In dem Geländewagen befand sich neben der Zulassungsbescheinigung unter anderem auch auch eine Geldbörse mit persönlichen Dokumenten und ein Impfpass.

Das Fahrzeug sowie die gestohlenen Wertsachen wurden zur Fahndung ausgeschrieben.

Wer Hinweise zu dieser Tat geben kann, wendet sich bitte unter der Rufnummer 02202 205-0 an die Polizei RheinBerg.(ch)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell