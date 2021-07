Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Unfallflucht

3.000 Euro Schaden

Borken (ots)

Am Dienstag stellte ein Borkener fest, dass sein roter Opel Crossland angefahren und beschädigt worden war. Als mutmaßlichen Unfallort gibt er den Edeka-Parkplatz an der Boumannstraße an, wo er den Pkw am vergangenen Freitag gegen 14.30 Uhr abgestellt hatte. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Borken (02861) 9000.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell