Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Unfall im Begegnungsverkehr

Fahrer flüchtet

Stadtlohn (ots)

Am Montag kam es gegen 12.30 Uhr im Begegnungsverkehr auf der Mühlenstraße zum einem "Außenspigelunfall". Einer der Beteiligten wendete, um die Schadensregulierung in die Wege zu leiten. Der andere Autofahrer hatte seine Fahrt aber fortgesetzt. An der Unfallstelle wurde ein weißer Außenspiegel sichergestellt, der vom flüchtigen Fahrzeug stammen dürfte. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Ahaus (02561) 9260.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell