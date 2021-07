Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg-Anholt - Einbruch in Wohnhaus

Isselburg-Anholt (ots)

Am Montag drangen Einbrecher zwischen 08.00 Uhr und 15.30 Uhr in ein Wohnhaus an der Straße Am Mühlenkanal ein. Der oder die Täter hatten die Terrassentür aufgehebelt und im Haus mehrere Räume durchsucht. Entwendet wurden Schmuck und Bargeld. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990.

