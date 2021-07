Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Fahrradfahrer bei Unfall verletzt

Transporterfahrer flüchtet

Bocholt (ots)

Am Montagmorgen befuhr ein 35 Jahre alter Fahrradfahrer aus Bocholt gegen 08.00 Uhr die Bärendorfstraße in Richtung Hohenzollernstraße. In Höhe der Wesselstraße wurde er nach eigenen Angaben im Bereich einer Fahrbahnverengung unter Missachtung des vorgeschriebenen Seitenabstands durch den Fahrer eines weißen Kastenwagens überholt. Es kam zur seitlichen Kollision, durch die der Radfahrer stürzte und sich leicht verletzte. Der Fahrer des Kastenwagens setzte seine Fahrt fort. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Bocholt (02871) 2990.

