POL-BOR: Ahaus - Autofahrerin ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss

Ahaus (ots)

Polizeibeamte kontrollierten am Dienstagmorgen auf der Straße Oberortwick eine 32 Jahre alte Autofahrerin. Als sie aufgefordert wurde, den Führerschein auszuhändigen, gab die Frau sinngemäß an "Den haben Sie schon". Weiter gab sie an, dass sie den Führerschein abgeben musste, weil sie unter Einfluss von Betäubungsmitteln ein Kraftfahrzeug geführt hatte. Den angebotenen Drogentest lehnte sie mit der Begründung ab, dass dieser sowieso positiv ausfallen würde, da sie am Vorabend einen Joint geraucht habe. Auf der Wache wurde ihr zwecks Nachweisbarkeit des Drogenkonsums eine Blutprobe entnommen, womit die 32-Jährige einverstanden war. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell