Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Markthändler am frühen Morgen mit einer Waffe bedroht

Bergisch Gladbach (ots)

Am gestrigen Donnerstagmorgen (16.09.) um circa 4:45 Uhr war ein 71-jähriger Bonner Markthändler gerade dabei, seinen Stand für den wöchentlichen Markt vor der neuen Schlossgalerie in der Schlossstraße in Bensberg aufzubauen, als er plötzlich von einer unbekannten Person überrascht wurde.

Der Täter holte unerwartet eine Waffe hervor und forderte den Markthändler auf, sein Geld herauszugeben. Da er zu diesem Zeitpunkt allerdings noch keine Einnahmen verzeichnen konnte, war er nicht in der Lage dieser Aufforderung nachzukommen.

Als der bewaffnete Täter auch nach der Durchsuchung der Jacke und der Hose des Geschädigten kein Geld erbeuten konnte, flüchtete er in Richtung Am Stockbrunnen.

Der Geschädigte konnte die Person wie folgt beschreiben: männlich, circa 25 Jahre alt, circa 1,80 m groß, schlank, gepflegte Erscheinung, dunkelblonde oder braune Haare, schwarze Jacke.

Die Tat wurde erst mehrere Stunden später der Polizei gemeldet, so dass eine Fahndung keinen Erfolg mehr brachte.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Wer Hinweise zu dieser Tat geben kann oder den Verdächtigen an diesem Morgen gesehen hat, wendet sich bitte unter der Rufnummer 02202 205-0 an die Polizei RheinBerg. (ch)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell