POL-RBK: Odenthal - 15 Tennisschläger bei Einbruch in Tennisverein gestohlen

Bergisch Gladbach (ots)

In der Nacht auf Mittwoch (15.09.) wurde in das Gartenhaus eines Tennisvereins auf der Sankt-Engelbert-Straße in Voiswinkel eingebrochen.

Unbekannte Täter hatten die Verriegelung einer Tür aufgebrochen und eine Schlägertasche mit circa 15 Tennisschlägern sowie einen Defibrillator gestohlen.

Hinweise zu dieser Tat bitte an die Polizei RheinBerg unter der Rufnummer 02202 205-0. (ch)

