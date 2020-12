Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Unfallflucht mit weiteren Folgen

GronauGronau (ots)

Gleich zwei Verkehrsunfälle verursachte ein 73-jähriger Autofahrer aus Gronau am Dienstag. Gegen 11.40 Uhr kollidierte er beim Rechtsabbiegen von der Straße Auf der Sunhaar auf die Wilhelmstraße aufgrund des zu weiten Bogens mit dem Auflieger eines Sattelzuges. Ohne sich um den Vorfall zu kümmern, setzte der Mann seine Fahrt fort. Ein Zeuge folgte ihm bis zur Wohnanschrift und sprach ihn auf den Vorfall an. Als der 73-Jährige daraufhin zu der Unfallstelle zurückfahren wollte, kollidierte er auch noch mit dem Klein-Lkw des Zeugen. Der Unfallverursacher stand leicht unter Alkoholeinfluss und gab an, Medikamente eingenommen haben. Zudem könnte ein körperlicher Mangel seine Bewegungsfreiheit und damit seine Fahrtüchtigkeit eingeschränkt haben. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt, beschlagnahmten den Führerschein und leiteten ein Strafverfahren ein. Ein Arzt entnahm dem Beschuldigten Blutproben, um den Alkohol- und Medikamentenkonsum exakt nachweisen zu können.

Bei dem Unfall an der Wilhelmstraße entstand ein Gesamtschaden in einer Höhe von ca. 5.800 Euro. Bei dem zweiten Unfall wird die Schadenshöhe auf ca. 5.500 Euro geschätzt.

