Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Trunkenheits-und Drogenfahrt gestoppt

Bergisch Gladbach (ots)

Am Donnerstag (16.09.) stoppte die Polizei - in einem zeitlichen Abstand von nur 15 Minuten - eine Trunkenheits - und eine Drogenfahrt in Bergisch Gladbach.

Um 16:40 Uhr zogen die Beamten an der Kreuzung An der Gohrsmühle / Schnabelsmühle einen 52-jährigen E-Scooter Fahrer aus Bergisch Gladbach aus dem Verkehr. Der Mann gab unvermittelt zu, dass er zuvor "ein paar Bier" getrunken hatte und über keine gültige Fahrerlaubnis verfüge. Ein Alkoholtest bestätigte die Aussage des Bergisch Gladbachers: Er hatte 1,3 Promille intus.

Um 16:55 Uhr erwischte die Polizei einen 26-jährigen Polo-Fahrer aus Solingen, der aufgrund eines Rotlichtverstoßes an der Kreuzung Frankenforster / Ernst-Reuter-Straße auffiel. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass dem 26-Jährigen bereits im letzten Jahr die Fahrerlaubnis entzogen worden war. Zudem zeigten sich zahlreiche Hinweise auf Drogenkonsum, sodass der Solinger zwecks Blutprobenentnahme auf die Wache gebracht werden musste. Die Weiterfahrt wurde dem Mann ausdrücklich untersagt; das Testergebnis steht noch aus. (mw)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell