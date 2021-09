Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Overath - Unbekannter geht Jugendliche auf dem Schulweg an

Overath (ots)

Gestern Morgen (16.09.) gegen 08:25 Uhr ist es in der Straße Alter Sportplatz zu einem Vorfall gekommen, zu dem die Polizei nun nach Zeugen sucht. Ein bislang Unbekannter soll eine 16-jährige Overatherin angegangen haben, die auf dem Weg zur Schule war.

Der Mann habe sie auf einem Schotterweg zwischen dem Pappelweg und dem Wendehammer der Straße Alter Sportplatz am Unterarm ergriffen und in Richtung des in der Nähe gelegenen Spielplatzes gezogen. Die Jugendliche konnte sich körperlich zur Wehr setzen und flüchten und verständigte anschließend telefonisch ihren Vater.

Über die Zielrichtung des unbekannten Mannes kann bislang nur gemutmaßt werden. Die Polizei wurde umgehend ebenfalls informiert, hat vor Ort eine Strafanzeige aufgenommen und sucht nun nach Hinweisen.

Der Unbekannte wurde von der Geschädigten wie folgt beschrieben: circa 50 Jahre alt, circa 170 cm groß, längere graue Haare, Ziegenbart. Er soll außerdem nach Alkohol und Zigaretten gerochen haben. Die Geschädigte blieb unverletzt und noch am gleichen Tag hat die Kriminalpolizei ihre Ermittlungen aufgenommen.

Wer Hinweise zu dieser Person geben kann, wendet sich bitte unter der Rufnummer 02202 205-0 an die Polizei. (ct)

