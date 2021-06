Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Niederstotzingen - Geldbeutel gestohlen

Vermutlich über eine offene Tür gelangte ein Unbekannter am Dienstag in ein Haus in Niederstotzingen.

Ulm (ots)

In den späten Vormittagsstunden begab sich ein Unbekannter in das Haus in der Zeppelinstraße. Vermutlich über eine offen stehende Terrassentür gelangte er ins Innere. Dort befand sich eine Geldbörse. Die nahm der Unbekannte mit. Gegen 11 Uhr wurde der Polizei ein Bettler in der Zeppelinstraße gemeldet. Der klingelte wohl an verschiedene Haustüren und bettelte nach Geld. Der blieb jedoch unerkannt. Nach dem sucht nun die Polizei und sucht Zeugen die Hinweise zu dem Mann geben können. Der soll etwa Mitte 20 und etwa 165cm groß gewesen sein. Er hatte kurzes braunes Haar, trug Jeans und ein T-Shirt. Zeugen werden gebeten sich beim Polizeiposten Sontheim unter der Telefonnummer 07325/919003 zu melden.

