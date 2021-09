Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Rentnerin im eigenen Keller eingeschlossen und bestohlen

Bergisch Gladbach (ots)

Am Freitag (17.09.) gegen 11:15 Uhr ereignete sich ein weiterer Fall eines Trickbetruges durch einen vermeintlichen Handwerker in der Straße Weißdornbuch in Katterbach.

Aufgrund der Angabe, das Dach des Hauses sei undicht und müsse schnellstmöglich repariert werden, gewährte die 70-jährige Seniorin dem bisher unbekannten Täter Zutritt zu ihrem Haus.

Unter einem Vorwand wurde die Rentnerin in den Keller des Hauses gelotst. Kurze Zeit später bemerkte die 70-Jährige, dass sie in ihrem Keller eingeschlossen wurde.

Als der unbekannte Täter die Seniorin einige Zeit später wieder frei ließ, bezahlte sie ihn für die Reparaturen an ihrem Dach. Erst später fiel ihr auf, dass drei Geldkassetten mit mehreren tausend Euro Bargeld sowie mehrere Sparbücher entwendet wurden. Zu diesem Zeitpunkt war der Täter jedoch bereits nicht mehr vor Ort.

Die Seniorin konnte den Täter wie folgt beschreiben: mindestens 1,80 m groß, schlank, kurze dunkle Haare, hellhäutig, schwarze Arbeitskleidung, sprach Deutsch ohne Akzent, schwarze Aktentasche.

Zudem konnte sie erkennen, wie der vermeintliche Handwerker mit einem weißen Kastenwagen mit der schwarzen Aufschrift S&R wegfuhr.

Hinweise bitte an die Polizei RheinBerg unter der Rufnummer 02202 205-0 .(ch)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell