Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rheinisch-Bergischer Kreis - Vier Fahrten unter Alkohol und/oder Drogen am gestrigen Montag

Rheinisch-Bergischer Kreis (ots)

Am Montagmorgen (20.09) gegen 07:47 Uhr hielten Polizeibeamte im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle einen 20-jährigen Gummersbacher in einem BMW auf der Siegburger Straße in Overath an, der während der Befragung einige Auffälligkeiten in Bezug auf den Konsum von Betäubungsmitteln aufwies. Ein freiwilliger Drogenvortest ergab ein positives Ergebnis auf THC.

Um circa 10:05 Uhr wurde ein 24-jähriger Rösrather in einem Renault auf der Kölner Straße in Bensberg ebenfalls im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle angehalten. Ein Alkohol- oder Drogenvortest konnte nicht durchgeführt werden, jedoch stand er deutlich unter dem Einfluss berauschender Mittel.

Wenig später, gegen 11:20 Uhr, kontrollierten Polizisten einen 22-jährigen Dortmunder in seinem Opel auf der Hauptstraße in Rösrath. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest ergab ein positives Ergebnis auf THC.

Am Abend gegen 18:20 Uhr informierte eine besorgte Verkehrsteilnehmerin die Polizei über einen auffällig Schlangenlinien fahrenden Hyundai, der immer wieder den Gegenverkehr kreuzte und eine Rotlicht zeigende Lichtzeichenanlage missachtete. Auf der Straße Heiligenstock in Kürten konnte die 56-jährige Fahrerin aus Kürten angehalten und kontrolliert werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,5 Promille.

Allen vier Verkehrsteilnehmer wurden zuvor angeordnete Blutproben entnommen. Ihnen wurde das Führen von Kraftfahrzeugen vorläufig untersagt. In den ersten drei Fällen handelt es sich um Bußgeldverfahren, die Alkoholfahrt mit Ausfallerscheinungen ergab eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr inklusive Sicherstellung des Führerscheins. (ch)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell