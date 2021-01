Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: Stutensee - Räuberischer Diebstahl durch Unbekannten

KarlsruheKarlsruhe (ots)

Einem bislang unbekannten Täter gelang der Diebstahl von mehreren Flaschen Alkoholika am Dienstag, gegen 14.15 Uhr, in einem Einkaufsmarkt in Stutensee-Büchig.

Der Marktleiter konnte den Mann beobachten, wie er mehrere Flaschen eines hochwertigen alkoholischen Getränks in zeitlichem Abstand in seinen Rucksack steckte und anschließend ohne zu bezahlen durch die Kasse ging.

Beim Verlassen des Einkaufsmarkts spricht der Marktleiter den Mann an und wird unmittelbar darauf von dem Unbekannten zur Seite gestoßen. Diesem gelingt die Flucht. Obwohl der unverletzte Marktleiter sofort die Verfolgung aufnimmt, kann er den Flüchtigen nicht mehr aufhalten.

Der Diebstahlschaden beläuft sich auf ungefähr 75 Euro.

