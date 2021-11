Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Küchenbrand in Mehrfamilienhaus

Mönchengladbach-Neuwerk, 28.11.2021, 14:38 Uhr, Hansastraße (ots)

In den frühen Nachmittagsstunden kam es heute auf der Hansastraße in einem Mehrfamilienhaus in der Erdgeschosswohnung zu einem Küchenbrand. Verletzt wurde bei dem Brand zum Glück niemand.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte brannte in der Küche der Herdbereich. Das Feuer hatte bereits auf die Dunstabzugshaube übergegriffen. Alle anwesenden Mieter und deren Besuch hatten das Gebäude bereits verlassen. Sie wurden, da einige von ihnen Rauchgase eingeatmet hatten, vorsorglich durch die Notärztin gesichtet. Der Transport in ein Krankenhaus war nicht notwendig.

Der Brand konnte durch einen Trupp unter Atemschutz schnell mit einem C-Strahlrohr gelöscht werden. Das Gebäude wurde anschließend mit einem Hochleistungslüfter vom Rauch befreit, die EG-Wohnung stromlos geschaltet, der Brandbereich mit einer Wärmebildkamera auf vorhandene Glutnester und die anderen Wohnungen auf eine weitere Rauchausbreitung kontrolliert.

Im Einsatz waren der Löschzug der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk), die Einheit Neuwerk der Freiwilligen Feuerwehr, ein Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug und der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Heinrich Roemgens

