FW-MG: Küchenbrand in einem Einfamilienhaus

Mönchengladbach-Wickrath, Schlossacker , 22.11.2021, 10:47 Uhr (ots)

Heute Vormittag kam es auf dem Schlossacker zu einem Küchenbrand im Erdgeschoss eines Einfamilienhauses. Beim Eintreffen der Feuerwehr schlugen Flammen aus dem Fenster an der Straßenseite des Hauses und Rauch drang aus allen Teilen des Gebäudes. Alle Personen hatten selbständig das Gebäude verlassen und wurden von einer Nachbarin betreut. Zwei Personen wurden vom Notarzt und den Einsatzkräften erstversorgt. Anschließend wurden zwei Personen zur Kontrolle, mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation, mit Rettungswagen in Mönchengladbacher Notfallkrankenhäuser transportiert. Der Brand wurde durch einen Innenangriff abgelöscht, dazu wurden insgesamt acht Einsatzkräfte mit Atemschutzgeräten eingesetzt. Nachfolgend wurden umfangreiche Lüftungsmaßnahmen mit Hochleistungslüftern in allen Räumen durchgeführt. Die Brandwohnung wurde durch den Brand unbewohnbar. Zur Brandursachenermittlung wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben.

Im Einsatz waren der Lösch- und Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), das Lösch- und Hilfeleistungsfahrzeug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), die Einheit Wickrath der Freiwilligen Feuerwehr, vier Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: BA Bernd Kretschmann

