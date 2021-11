Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl, Weitenung - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort, Zeugen gesucht

Bühl (ots)

Die Beamten des Polizeireviers Bühl hoffen im Zusammenhang mit den Ermittlungen zu einer Unfallflucht auf Hilfe aus der Bevölkerung. Ein 52-Jähriger stellte seinen PKW am Donnerstagmorgen auf einem Parkplatz im Wiesenweg ab. In der Zeit zwischen 8.15 Uhr und 16.30 Uhr kollidierte ein bislang unbekannter Autofahrer mit dem geparkten Peugeot. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von zirka 1.000 Euro zu kümmern. Zeugen werden gebeten sich mit den Ermittlern des Polizeireviers Bühl, unter der Telefonnummer: 07223 99097-0, in Verbindung zu setzen.

/jv

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell