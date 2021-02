Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Fußgängerin auf Parkplatz angefahren und leicht verletzt

Freiburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Frau kam es am Mittwoch, 24.02.2021, gegen 11.50 Uhr, auf dem Parkplatz einer Bäckerei in der Brombacher Straße. Hier stand eine 54 Jahre alte Frau im Corona konformen Abstand vor der Bäckerei in einer Warteschlange. Sie stand dadurch teilweise auf der Fahrbahn zum Parkplatz. Zeitgleich wollte ein 58-jähriger mit seinem Nissan aus der angrenzenden Parklücke rückwärts ausparken und übersah dabei die Frau. Es kam zu einer Berührung des Fahrzeughecks mit der stehenden Fußgängerin, wodurch diese auf den Boden stürzte und sie sich leicht verletzte. Durch den Rettungsdienst wurde sie ins Krankenhaus gebracht und ambulant behandelt.

