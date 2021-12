Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze - Einbruch in Garage

Weeze (ots)

In eine Garage auf dem Grundstück eines Hauses am Lindenweg sind unbekannte Täter in der Zeit zwischen Dienstag, 15:00 Uhr, und Mittwoch (1. Dezember 2021), 13:00 Uhr eingedrungen. Sie knackten ein Vorhängeschloss, um in das Innere zu gelangen. Anschließend entwendeten die Täter eine Kettensäge der Marke Stihl und mehrere Diamanttrennscheiben. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Goch unter 02823 1080 entgegen. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell