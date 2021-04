Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze - Fahrzeugschein bei PKW-Aufbruch gestohlen

Weeze (ots)

Im Zeitraum von Montag (19.04.2021), 18:00 Uhr bis Dienstag (20.04.2021), 07:25 Uhr brach ein unbekannter Täter an der Straße "Am Heekeren" einen in einer Hauseinfahrt geparkten Opel auf.

Der Täter hatte den Wagen durchsucht und war schließlich mit dem Fahrzeugschein in unbekannte Richtung geflüchtet.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen nimmt die Kripo Goch unter 02823 1080 entgegen. (cp)

